17 Ianuarie 2025 Sursa: IGPR CETĂȚEAN COLUMBIAN, CERCERTAT PENTRU TENTATIVĂ LA INFRACȚIUNEA DE ACTE DE DIVERSIUNE

La data de 31 iulie 2024, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - I.G.P.R. s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat, de 34 de ani, cetățean columbian, s-ar fi deplasat pe teritoriul României cu intenția de a comite acte de diversiune, prin distrugere, degradare sau aducere în stare de neîntrebuințare, prin explozii, incendii sau în alt mod, a unor instalații industriale, construcții ori alte bunuri, de natură să pună în pericol securitatea națională.

Video - https://youtu.be/hHqLUkrtfZI

Sesizarea a fost trimisă de îndată către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, dispunându-se începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de acte de diversiune sub forma tentativei.

Ulterior, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale față de cetățeanul columbian.

Prin rechizitoriul din data de 13 noiembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arestare preventivă, a bărbatului, de 34 de ani, cetățean columbian, pentru tentativă la infracțiunea de acte de diversiune.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii iulie 2024, la instigarea unei persoane, cetățean străin rezident în Federația Rusă, bărbatul, de 34 de ani, ar fi desfășurat o activitate intensă de documentare pentru punerea în aplicare a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective din România, toate prezentând importanță deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională.

În perioada 28 – 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoașterii obiectivelor pe care ar fi intenţionat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces și de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov, unde s-ar fi aflat un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale.

De asemenea, persoana în cauză ar fi realizat fotografii și filmări ale respectivelor obiective.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața de 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns pe un aeroport din București, călătorind cu avionul, pe ruta Medellin, Columbia - Madrid, Spania – Mykonos, Grecia – București - Otopeni , ulterior, deplasându-se la un hotel din municipiul București.

La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din județul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracţie a petrolului precum și o staţie de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menționată anterior de a efectua o misiune de recunoaștere a zonei și de efectuare a unor fotografii.

Bărbatul de 34 de ani ar fi efectuat stagiul militar în cadrul forţelor armate columbiene, fiind instruit în activităţi de culegere de informaţii (cercetare-documentare).

Actele de diversiune puse în executare de către bărbatul de 34 de ani au avut aptitudinea de a pune în pericol securitatea naţională prin generarea unei ameninţări/situaţii de risc deosebit la adresa obiectivelor şi instalaţiilor industriale aflate în județul Ilfov.

Astfel, acţiunea acestuia, dacă ar fi fost finalizată, ar fi fost de natură să creeze „diversiune”, în sensul că ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, nelinişte, că astfel de acţiuni ar fi posibile oricând, dar şi de neîncredere a populaţiei în capacitatea autorităţilor publice de a asigura protecţia cetăţenilor.

Bărbatul de 34 de ani cunoștea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările efectuate prin intermediul internetului (substanţe şi ingrediente de uz civil accesibile pe piaţa liberă), coroborate şi cu pregătirea sa militară şi cu unele materiale video accesate în mediul online - fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legatură, precum şi intenţia sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalităţi, fapte de natură să pună în pericol securitatea naţională prin raportare la obiectivele vizate (sonde de petrol, staţie de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice).

Planul infracțional nu a fost finalizat, datorită intervenției polițiștilor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Activitățile judiciare din acest caz au fost realizate de către procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Curții de Apel București.