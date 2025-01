28 Ianuarie 2025 Sursa: IGPR 25 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ, SUSTRAGERE DE SUB SECHESTRU ȘI FALS

În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Video: https://youtu.be/-cFz9RrrNyI

Perchezițiile domiciliare au vizat locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice, din județele Argeș (1 locație), Olt (16 locații) și Vâlcea (8 locații).

Din verificările efectuate a rezultat că, în perioada 2019-2020, o persoană juridică ar fi dezvoltat un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale de achiziții de agregate minerale, de la mai mulți furnizori, existând suspiciunea că relațiile comerciale ar fi fictive, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ 115.000 de lei.

Aceeași persoană juridică ar fi antedatat facturi fiscale, privind vânzarea a 3 autovehicule, cu scopul de evita instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra acestora, simulând astfel vânzarea bunurilor către o altă persoană juridică, implicată în lanțul infracțional.

24 de persoane urmează să fie conduse la sediul Poliției, în baza mandatelor de aducere emise în cauză.

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Olt și Vâlcea, precum și al jandarmilor.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.